Schallenberg und Mückstein im Bundesrat von der SPÖ mit Fragen durchlöchert

Insgesamt 87 Fragen richtete die SPÖ am Dienstag im Rahmen einer „Dringlichen Anfrage" an Kanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein – und arbeitete sich an der türkis-grünen Pandemiestrategie in all ihren Einzelheiten ab. Indes glaubt Virologe Steiniger nicht an ein Lockdown-Ende für Geimpfte nach dem 12. Dezember. Für positive Effekte werde der Lockdown derzeit „zu wenig radikal gelebt".