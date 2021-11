Blindsee: Kosten für WC-Anlage explodieren

Die Idylle trügt. Im Sommer fehlen am See die Sanitäranlagen.

Die Behörde schrieb eine zusätzliche UV-Anlage vor. Begründung: Das Wasser an den Waschbecken der Sanitäranlagen müsste Trinkwasserqualität aufweisen. „Es gibt keinen Zweifel, dass es am Blindsee Toiletten braucht. Aber durch die neuen Auflagen wird es natürlich eine sehr teure Angelegenheit“, weiß Bürgermeister Paul Mascher. Dabei sei nicht die geforderte UV-Anlage der Kostentreiber. „Diese würde zirka 5000 Euro kosten. Aber es muss auch ein Tank oder ein Hochbehälter her, um das Wasser vorrätig zu machen. Unser Planer hat Zusatzkosten in Höhe von rund 50.000 Euro errechnet“, erklärt der Substanzverwalter der Gemeindeguts-Agrargemeinschaft, Josef Schönherr.