Imster Politlandschaft beginnt aufzuklaren

Imst – Viel war in den vergangenen Monaten auch in Imst von einem Generationswechsel die Rede. Und tatsächlich treten mit dieser Periode zwei sehr prominente Persönlichkeiten aus dem Imster Gemeinderat ab: Vizebürgermeister Gebi Mantl und GR Gitti Flür gehören zum Urgestein der Stadtpolitik und geben ihre gemeinsame Liste „Vereint für Imst“ an Norbert Praxmarer und Hannes Gstrein ab. Bei der Übergabe erhob Praxmarer als Listenführer auch den Anspruch auf den Bürgermeistersessel. Immerhin ist die Fraktion auf die Kern-ÖVP der Stadt Imst zurückzuführen. Praxmarer war zuletzt als Ein-Mann-Liste „Pro Imst“ vertreten und ist Obmann des Umweltausschusses.

Auch die Oppositionspartei IFI tritt wieder an. An der Spitze steht StR Andrea Jäger. Über ein Antreten als Bürgermeisterkandidatin will sie Mitte Dezember entscheiden, es sei aber wahrscheinlich. Auch der bisherige Obmann des Überprüfungsausschusses, Helmuth Gstrein, sei dabei – an welcher Stelle, ist noch offen.