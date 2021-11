AMS Tirol rüstet sich für Arbeitslosen-Welle

Innsbruck – Vorgestern, zum Start des Lockdowns, hat sich der Andrang beim AMS noch in Grenzen gehalten, schildert Tirols AMS-Chef Alfred Lercher: „Das hat uns selbst überrascht, aber die Menschen bauen vielleicht noch Urlaub ab“, sagt er. Das dürfte sich allerdings bald ändern. Bis Ende November könnte der Lockdown die Arbeitslosigkeit in Tirol auf insgesamt 24.000 Personen anschwellen lassen, erwartet Lercher. „Wir rechnen damit, dass alleine 12.000 Personen davon aus dem Bereich Gastronomie und Beherbergung kommen“, so der AMS-Chef. Ende Oktober waren in Tirol 17.800 Menschen arbeitslos, davon 6600 aus dem Tourismus.