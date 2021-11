AK-Umfrage: Heiß-kalt für Tiroler Tourismus

Laut der AK-Umfrage misst die Bevölkerung dem heimischen Tourismus einen sehr hohen Stellenwert für die Tiroler Wirtschaft bei. Für 76 Prozent der Befragten ist der Tourismus sehr wichtig für die Wirtschaft und den Wohlstand im Land, für weitere 20 Prozent eher wichtig (in Summe also 96 Prozent). Nur 4 Prozent geben an, dass der Tourismus in Tirol weniger wichtig oder unwichtig sei. Dieses klare Stimmungsbild zieht sich quer durch alle Bildungsschichten, Altersgruppen und Regionen, sagt market-Chef Werner Beutelmeyer gegenüber der TT.