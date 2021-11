Hilferuf der Tiroler Altenheime, Personal überlastet

Innsbruck – Die Personaldecke in Tirols Altenheimen ist schon seit Jahren dünn. Bereits vor der Krise hatten die Betreiber darauf aufmerksam gemacht. „Passiert ist nichts. Uns fehlen die Mitarbeiter. Das schlägt sich auf die, die arbeiten, nieder“, erzählt Robert Kaufmann, Obmann der Arge Altenheime. Die Pandemie habe die Situation verschlimmert. Manche Mitarbeiter seien krank, viele in Quarantäne, weil ihre Kinder oder sie selbst erkrankt seien. Dazu kämen Schwangerschaften und Pensionierungen. „Es kommen keine neuen Arbeitskräfte nach.“

Dabei ist die Lage in den Heimen heuer weitaus besser als letzten November. Damals brachen in Tirols Altenheimen immer wieder Cluster auf, die viele Todesopfer forderten. Heuer sind die meisten Heimbewohner bereits zum dritten Mal geimpft. „Nur ab und zu ist ein Bewohner positiv.“ In den Heimen gilt 2 G plus. Es haben also nur Genesene und Geimpfte mit negativem PCR-Test Zutritt. Zwei Besucher pro Bewohner und Tag sind möglich. Ein Sicherheitskonzept, das sich bewährt habe.