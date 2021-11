Neujahrsentschuldigungskarte 2022: „Fasserrössl“ ziert neue Kunstkarte

Ausgehend von der Salinenstadt Hall, ist das „Fasserrössl“ in der Region bis heute fixer Bestandteil der Muller- und Matschgerer-Umzüge. Die chaotisch-vergnügliche Szenerie: Ein nobler Herr hoch zu Ross sucht eine Schmiede auf, da sein Pferd ein Hufeisen verloren hat. Doch die dem Alkohol zugeneigten Gesellen stellen sich ungeschickt an, das Ross schlägt aus und der Schmiedemeister tobt ...

Der Erlös geht je zur Hälfte an die Vinzenzvereine Hall, Schönegg, Absam und Mils bzw. den Sozialverein Thaur sowie an die ökumenische Hilfsaktion „Christen in Not”: In Nigeria soll für 150 vertriebene christliche Familien ein neues Dorf errichtet werden.