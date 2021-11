Corona-Folgen für Wirtschaft und Sport: Das war „Tirol Live" am Mittwoch

Das Lied von Corona singen kann auch Thomas Silberberger. Der Trainer des Bundesliga-Vereins WSG Tirol hat einen positiven PCR-Test abgeliefert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Silberberger wurde deshalb via Zoom zugeschaltet: „Ich war selber völlig überrascht, weil ich völlig symptomfrei bin. Zudem halte ich mich strikt an die Vorgaben, aber in Zeiten wie diesen ist man von einer Ansteckung nicht gefeit.“ Die Hoffnung lebt, dass er sich für das wichtige Auswärtsspiel in Altach (Samstag) am Freitag freitesten kann, um an der Linie zu stehen.