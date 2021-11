Doppel-Weltmeister Lamparter: „Habe meinen Traum jetzt schon erreicht“

Innsbruck – Doppel-Weltmeister in Oberstdorf und „Österreichs Aufsteiger des Jahres“. Für ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter ging es 2021 steil bergauf. Bevor die Olympia-Saison am Wochenende in Ruka (FIN) startet, feilte der 20-jährige Rumer am Bergisel an seiner Weltcup-Form und stand der TT Rede und Antwort.