Teure Adventkalender: Große Klappe und wenig dahinter

Innsbruck – Noch ein Monat, dann ist es endlich so weit: Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Bevor es allerdings so weit ist, gilt es, 24 andere Türchen zu öffnen. Was in besinnlicher Vorfreude beginnt, endet nicht selten in herber Enttäuschung. „Große Klappe, nichts dahinter“ scheint bei gekauften Adventkalendern den weniger schillernden Ton anzugeben.