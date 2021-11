Von Novak bis Djokovic: Trauben hängen für Österreich im Davis-Cup hoch

Innsbruck – Nun ist er also da, der Weltranglisten-Erste, auf den sich so viele heimische Tennis-Fans gefreut haben: Der 20-fache Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic kam gestern mit einem Privatjet in Innsbruck an. Der Serbe konnte zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz im Landessportcenter trainieren, um sich für seine Auftritte beim Davis-Cup-Finalturnier (morgen bis 30. November) vorzubereiten. Vor leeren Rängen, Training wie Match, das bringt der Lockdown bekanntlich mit sich.