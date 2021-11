Schuldsprüche im US-Mordprozess um getöteten schwarzen Jogger Arbery

Der 25-jährige Ahmaud Arbery war im Februar 2020 in dem südlichen Bundesstaat beim Joggen erschossen worden. Es wurde aber zunächst niemand festgenommen. Die Ermittlungen kamen erst richtig in Gang, als der Fall im Frühjahr durch ein verstörendes Handy-Video von der Tat national und internationale Aufmerksamkeit erlangte. Wenig später – am 25. Mai 2020 – wurde der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet. Danach kam es über Monate hinweg zu Protesten gegen Rassismus und auch gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Die beiden Fälle wurden zu einem Auslöser der Black-Lives-Matter-Proteste, die die USA inmitten des Präsidentschaftswahlkampfes in Atem hielten. Auch in Österreich hatten sich im Mai 2020 rund 50.000 Menschen zu einer Black-Lives-Matter-Kundgebung versammelt.