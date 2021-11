31 Firmen in 13 Jahren: Universität Innsbruck bei Spin-offs voran

An der Uni Innsbruck wurden in den letzten 13 Jahren 31 Firmen gegründet, an denen die Universität beteiligt ist oder war. Sieben dieser Beteiligungen konnten bereits verkauft werden und lediglich vier waren nicht erfolgreich am Markt. Zum Ende des vergangenen Jahres waren in diesen Unternehmen rund 140 Menschen beschäftigt, eine Steigerung von 34 % im Vergleich zum Vorjahr. „Wir versuchen die Option einer Firmengründung unseren Studierenden und Mitarbeitenden schon sehr früh zu vermitteln“, betont Rektor Tilmann Märk.