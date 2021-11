Zusätzlicher Schutz? Med-Uni Innsbruck nimmt antivirale Sprays unter die Lupe

Innsbruck – Im Nasenrachen sammeln sich bei einer Infektion besonders viele Coronaviren an. In Apotheken gibt es mittlerweile zig Varianten von „antiviralen“ Sprays, die eine Verringerung der Viruslast versprechen. Viele der Sprays sind nicht als Medikament, sondern als rezeptfreies Kosmetikprodukt deklariert. Forschungen zur Wirksamkeit laufen an der Med-Uni Innsbruck. Im Rahmen der Tiroler Innovationsförderung konnten auch heimische Hersteller einreichen, darunter der in Tirol hergestellte Spray Salopur.