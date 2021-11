Kinder mit Diabetes in Klinik Innsbruck: „Wir dachten an eine Bauchgrippe“

Axams – Diabetes verbinden die meisten Menschen immer noch mit einer Alterserkrankung oder mit Übergewicht. Dass ihre achtjährige Tochter Alina an der so genannten Zuckerkrankheit leiden könnte, hätten Jasmin und Christoph Haller aus Axams daher auch niemals vermutet. Doch vor drei Wochen lag die Schülerin in einem äußerst kritischen Zustand in der Klinik. Diagnose: Diabetes Typ 1.