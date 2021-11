Gut zu wissen: Wie man sich gegen Betrug im Online-Handel schützen kann

Innsbruck – Die Corona-Pandemie zwingt erneut den Handel in die Knie, die Bundesregierung verordnete im aktuellen Lockdown wieder die Schließung. Ausgenommen sind im wesentlichen nur Geschäfte des täglichen Bedarfs. Ungeimpfte müssen ohnehin auf unbestimmte Zeit auf den Gang in Läden abseits davon verzichten. Der „Lockdown für Ungeimpfte“ wird wohl nicht so schnell beendet, auch wenn er an anderer Stelle gelockert werden sollte. Die Konsequenz daraus: Immer mehr Menschen wenden sich ans Internet, um Waren zu kaufen. Gerade in der Vorweihnachtszeit.