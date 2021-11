Drei Verletzte bei Lieferwagen-Unfall auf der A12 bei Kramsach

Kramsach – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Inntalautobahn bei Kramsach. Laut Polizei fuhr ein 21-Jähriger gegen 3.50 Uhr mit einem Lieferwagen auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Kufstein. Kurz vor der Ausfahrt Kramsach übersah der Lenker wegen einer Nebelschwade den deutlich langsamer vor ihm fahrenden Lieferwagen samt Anhänger eines 42-Jährigen, in dem insgesamt fünf Personen saßen.