WSG-Coach Silberberger bei „Tirol Live": „Corona-Impfung wird Auswahl-Kriterium“

Wattens – Über eine ZoomVideokonferenz zugeschaltet, stand Thomas Silberberger gestern TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern in „Tirol Live“ Rede und Antwort. Und natürlich wurde der 48-jährige Wörgler auf seinen positiven Corona-Test angesprochen: „Ich war selber völlig überrascht, weil ich völlig symptomfrei bin. Zudem halte ich mich strikt an die Vorgaben, aber in Zeiten wie diesen ist man vor einer Ansteckung nicht gefeit.“