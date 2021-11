Anlage im Kaunertal warnt bei Murengefahr

Es ist nicht der einzige Vorfall der jüngeren Geschichte. Auch der Fissladbach und Watzebach wurden zuletzt immer wieder auffällig. „Wir müssen auch in Zukunft mit Muren in diesem Bereich rechnen“, sagt der Kaunertaler Bürgermeister Pepi Raich. Unglaubliche 126.000 Kubikmeter Geschiebematerial haben die Seitenbäche in den letzten sechs Jahren in der Fagge abgelagert und damit Kosten in Höhe von 2,8 Mio. Euro verursacht.