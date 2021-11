„Schulärzte sollen Kinder impfen“: Wolfgang Mückstein im TT-Interview

Wolfgang Mückstein: Wir haben ja nicht erst am vergangenen Montag mit Maßnahmen begonnen. Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz wurde am 1. November eingeführt. Wir verordneten kurze Zeit später eine 2-G-Regel für den Freizeitbereich. Zudem haben wir eine stark ansteigende Impfrate. Doch es braucht weitere Maßnahmen. Deshalb haben wir in der Bundesregierung, gemeinsam mit allen Bundesländern und der größten Oppositionspartei, einen Lockdown für alle beschlossen, der zweimal zehn Tage andauert. Da wir danach einen Lockdown für Ungeimpfte fortführen, gehe ich derzeit davon aus, dass der komplette Lockdown für Geimpfte mit 12. Dezember endet.