Kritik an Corona-Hilfen aus Tirol, offener Sonntag wird verhandelt

Wien, Innsbruck – Angesichts der „einzigartigen aktuellen Situation“ will die Gewerkschaft nun doch mit der Wirtschaftskammer über einen offenen 4. Advent (19.12.) verhandeln. Noch am Dienstag wurde die Forderung von der GPA abgelehnt, nun habe man aber Rückmeldungen vieler Betriebsräte sowie Beschäftigter, „dass sie aufgrund der Kurzarbeit und des Wegfalls von Sonderzuschlägen in der Vorweihnachtszeit einen Extra-Verdienst gut gebrauchen könnten“, heißt es. Zudem würden sich viele Sorgen um den Fortbestand ihres Unternehmens machen, weil der Online-Handel heuer zum besonders großen Konkurrenten wird“, so GPA-Vorsitzende Barbara Teiber.