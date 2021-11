Nächtigungen im Pillerseetal haben sich mehr als halbiert

Fieberbrunn – Keine großen Überraschungen gab es am Mittwochabend bei der Vollversammlung des Tourismusverbands PillerseeTal mit Neuwahlen: Bereits im Vorfeld war klar, dass der Aufsichtsrat nicht gewählt werden muss, weil es pro Stimmgruppe nur jeweils eine Liste gab. Die Geschlossenheit in den fünf Orten Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring drückte sich dann auch in der Neuwahl des Vorstandes aus. Obfrau Bettina Geisl wurde ebenso in ihrem Amt bestätigt wie ihre Stellvertreter Andreas Kienpointner und Hans Eder.