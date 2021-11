„Wir für Telfs“ peilt auch im Februar die Absolute an

Härting betont im selben Atemzug aber auch, dass man in dieser Periode zwar nicht mit allen, aber doch mit den meisten anderen Fraktionen „sehr positiv und konstruktiv zusammengearbeitet“ habe. Genau deshalb sei in den letzten sechs Jahren „inhaltlich besonders viel weitergegangen“. Insgesamt seien in diesem Zeitraum Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 47 Mio. Euro umgesetzt worden, heißt es in der Bilanzaussendung von WFT. Trotz dieses „hohen Investitionswillens“ sei es gelungen, den Schuldenstand inklusive Tochterunternehmen von 48,6 Mio. Euro (Anfang 2016) auf 46 Mio. Euro (mit Ende 2022) zu senken.