Leitartikel zu EU-Erweiterung: Ja, aber nur mit Reformen

Österreichs Politiker geben sich am Westbalkan die Klinke in die Hand. Vergangene Woche besuchte Außenminister Michael Linhart (ÖVP) Nordmazedonien und Albanien, seine erste diplomatische Mission als neuer Außenminister führte ihn Mitte Oktober nach Sarajevo, in die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Sowohl in Sarajevo als auch in Skopje und Tirana erklärte er wie sein Vorgänger und jetziger Kanzler Alexander Schallenberg das Engagement Österreichs für den Beitritt der Westbalkanstaaten zur EU zum Mantra der österreichischen Außenpolitik.