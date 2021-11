„Beatles“-Doku „Get Back“: Die Arbeit an magischen Momenten

Innsbruck – Das eine oder andere Kapitel Pop-Geschichte muss nach „Get Back“ etwas umgeschrieben werden. Weil die Dinge auch im Pop komplizierter sind, als es die Exegese von Drei-Minuten-Dreißig-Songs vermuten lässt. Dass die Beatles um 1970 auf ihren Zusammenbruch zusteuerten, kann man in Michael Lindsay-Hoggs Kinofilm „Let it Be“ mitverfolgen. Aber das ist eben nur ein Bruchteil der Geschichte. Denn Lindsay-Hogg drehte unendlich mehr Material über die Fab Four auf Sinn- und Selbstsuche. 60 Stunden 16-Millimeterfilm wanderten damals in den Giftschrank. Erst Peter Jackson, pluriprämierter Kopf der „Herr der Ringe“-Trilogie, durfte den Schatz heben. Wie schon in seiner Weltkriegs-Doku „They Shall Not Grow Old“ hat Jackson die Bild- und Tonaufnahmen (nochmal gut 150 Stunden) sorgfältig restauriert: Seine Doku-Serie „Get Back“ klingt hervorragend – und ist selbst dann gestochen scharf, wenn es wacklig wird. Oder windig. Hoch über der Londoner Savile Row zum Beispiel, wo The Beatles am 30. Jänner 1969 ihr letztes Konzert gaben. So weit, so bekannt.