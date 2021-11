Netflix-Drama „Bruised“: Harter Kampf ums Comeback

Innsbruck – Schauspielerin Halle Berry ist seit ihrem Oscar im Jahr 2001 für „Monster’s Ball“ gut im Geschäft. Zuletzt war sie an der Seite der Action-Männer in „John Wick 3“, den „X-Men“ und den „Kingsmen“ zu sehen; bald schon ist sie in Roland Emmerichs nächstem Weltuntergangs-Blockbuster „Moonfall“ im Einsatz.