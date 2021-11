Schallenberg und Harisch zu Lockdown, Schule und Co.: Das war „Tirol Live"

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) stellte sich am Freitag bei „Tirol Live“ den Fragen von TT-Chefredakteur Alois Vahrner – etwa dazu, ob der Lockdown wirkt und wann er endet. „Wir haben den Lockdown zeitlich befristet und ich sehe erste Hoffnungsschimmer. Die Zahlen sind weiterhin hoch, aber sie stabilisieren sich. Ich möchte nicht den Tag vor dem Abend loben, aber wenn wir alle diszipliniert sind und die Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken, dann können wir schnell wieder da rauskommen", sagte Schallenberg.

Ob der Lockdown pünktlich mit dem 12. Dezember enden kann? „Wir haben eine klare politische Einigung, dass es das Ziel ist. Wir werden uns um das Wochenende vom 13. Dezember herum Öffnungsschritte überlegen. Beschränkt auf die 2G, auf die Geimpften und Genesenen. Diese Unterscheidung müssen wir leider vornehmen", betonte Schallenberg. Nächsten Dienstag werde die erste Evaluierung stattfinden und man müsse zur Kenntnis nehmen, dass es im Spitalswesen weiter sehr angespannt sei. Und dies werde noch Tage so bleiben. Man müsse sich die Gesamtlage und die Entwicklung anschauen, wie weit der Lockdown wirklich wirke.

„Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich zu entlasten, sobald wie möglich. Wir wollen alle ein Gesundheitssystem das funktioniert", so der Kanzler. Dass eine Impfpflicht überhaupt notwendig geworden ist, findet der Kanzler „bedauerlich". Diese werde jedenfalls fix mit 1. Februar kommen.

📽️ Video | Kanzler Alexander Schallenberg in „Tirol Live“

Harisch übte dabei schwere Kritik am Krisenmanagement der Politik. Während der Lockdown als Maßnahme die richtige sei, so sei der Zeitpunkt eine „Katastrophe“. „Wir haben schon viel früher eine Impfpflicht gefordert, wir haben schon viel früher Maßnahmen gefordert, die einen weiteren Lockdown verhindern. Zu dieser Zeit wurde jedoch über eine Regierungskrise diskutiert.“ Auch in Deutschland habe es durch die Bundestagswahl Versäumnisse gegeben.