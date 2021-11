Hausers gute Erinnerung an den schwedischen Kältepol Östersund

Östersund – Ausradeln auf dem Ergometer stand gestern am Programm, als die TT die Tirolerin Lisa Hauser im schwedischen Östersund am Telefon erreichte. Morgen geht der Biathlon-Weltcup in der Mitte Schwedens am See Storsjön los, ein ungewöhnlicher Start wird es allemal. Die Veranstalter erwarten bis zu 5000 Fans pro Tag. Restriktionen wie 2 G oder 3 G gibt es in Schweden nicht für Outdoor-Events, ebenso wenig wie eine Zuschauerlimitierung. „Gewöhnlicher“ wird es nach dem Doppel-Auftakt ab der zweiten Station in Hochfilzen, wo wegen des Lockdowns keine Zuschauer kommen. Und auch der nächste Traditionsschauplatz Oberhof (GER) will angesichts der steigenden Inzidenz auf Fans verzichten. Die Tirolerin bleibt davon unbeeindruckt: „Im Moment gibt es wichtigere Themen in Österreich als die Zuschauer.“