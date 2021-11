Innsbrucker Stadtderby kann doch stattfinden

Innsbruck – Die Tiroler Ringer-Kraftpakete kann von Natur aus wenig erschüttern. In den vergangenen Tagen war dennoch das große Zittern angesagt. Das Stadtderby in der Ringer-Bundesliga zwischen AC Vollkraft Innsbruck und AC Hötting ist der Höhepunkt im Wettkampfkalender – aufgrund des Lockdowns drohte eine Absage. Nun kann der Saisonabschluss am Samstag (19.15 Uhr/Vereinsheim Arzl) doch stattfinden. „Allerdings ohne Fans, dafür gibt es einen Facebook-Livestream“, erklärte Arzl-Obmann Klaus Riederer, der Revanche für die 19:37-Niederlage im ersten Saisonduell nehmen will.