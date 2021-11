Flock im zweiten Igls-Weltcup Siebente, Russin Nikitina gewann erneut

Igls - Titelverteidigerin Janine Flock hat am Freitag auf der zweiten Saisonstation des Skeleton-Weltcups neuerlich in Igls Rang sieben belegt. Eine Woche davor war die Tirolerin auf ihrer Heimbahn Sechste geworden. Die 32-Jährige hatte ihre vor Saisonbeginn aufgetretenen Bandscheibenprobleme in dieser Woche u.a. in der Kältekammer behandelt. Das tat ihrem Rücken gut. Ihre Erwartungen wurden aber nicht erfüllt. Der Sieg ging erneut an die am Start souveräne Russin Jelena Nikitina.