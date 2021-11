Obsternte war wegen Spätfrosts und Kälte erneut unterdurchschnittlich

95 Prozent der Kernobsternte machen Äpfel aus. Die heimischen Obstbauern ernteten heuer 152.200 Tonnen davon, um 5 Prozent weniger als 2020. Erneut habe sich Spätfrost ertragsmindernd ausgewirkt, so die Statistik Austria am Freitag. Bei Birnen lag die Ernte mit 7700 Tonnen um 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. In Summe belief sich die Produktion von Kernobst auf 159.900 Tonnen und lag damit um 5 Prozent unter Vorjahresniveau und um 15 Prozent unter dem Zehnjahresmittel.