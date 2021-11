Gut zu wissen: Das ist über die neue Coronavirus-Variante B.1.1.529 bekannt

Mit Belgien registriert das erste Land in Europa eine Corona-Infektion mit B.1.1.529. Die Regierung reagiert wie auch Österreich mit Beschränkungen für Einreisende aus Ländern im Süden Afrikas, wo die neue Virusvariante zuerst festgestellt wurde. © Westend61 / Style-Photography

Brüssel – Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein könnte und zudem den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Im Folgenden eine Auflistung des bisherigen Wissenstands:

🔴 Ist die neue Variante gefährlicher?

Das ist noch nicht geklärt. Bisher gab es nach Angaben von Experten nach Infektionen mit der Variante B.1.1.529 noch keine Patienten mit ungewöhnlichen Symptomen. Zudem gebe es, wie bei den anderen Covid-19-Varianten auch, Infizierte, die keine Anzeichen einer Erkrankung zeigen, also symptomfrei sind.

Die WHO wird am Freitag beraten und könnte die Variante dann offiziell als besorgniserregend einstufen, als Variant of Concern (VOC). Nach der bisherigen Nomenklatur nach dem griechischen Alphabet würde sie dann wohl „Ny" heißen.

🔴 Warum ist die Wissenschaft dennoch besorgt?

Südafrikanische Wissenschafter sagen, einige der Mutationen (Veränderungen) bei dem neuen Virus seien gegen neutralisierende Antikörper immun. Zudem gebe es eine erhöhte Übertragbarkeit. Allerdings seien noch nicht alle Zusammenhänge geklärt.

Laut britischen Experten gibt es bei der neuen Variante gegenüber dem ursprünglichen Coronavirus etwa 30 Veränderungen des sogenannten Spike-Proteins, mit dem die Viren in menschliche Zellen gelangen. Das ist etwa die doppelte Anzahl an Mutationen, die es bei der Delta-Variante gibt. Grundsätzlich verändern sich alle Viren im Laufe der Zeit. Die meisten Änderungen haben aber wenig oder gar keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Virus.

Die Expertin Susan Hopkins von der britischen Behörde zur Gesundheitssicherung sagte dem Sender BBC, das neue Virus sei die bisher komplexeste Variante. Einige der Mutationen seien zuvor noch nicht bekannt gewesen. Deshalb sei offen, wie sie mit anderen Mutationen interagieren. Es müsse also weiter geforscht werden, um zu klären, ob das neue Virus übertragbarer und infektiöser sei und die Wirkung von Impfstoffen umgehen könne. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge werden die Forschungen einige Wochen dauern.

🔴 Was sagt die WHO?

Nach Angaben der WHO dauert es mehrere Wochen, die Übertragbarkeit der Variante B.1.1.529 und die Wirksamkeit von Impfstoffen festzustellen. „Wir wissen noch nicht viel darüber", erklärt deren Expertin Maria van Kerkhove. „Was wir wissen, ist, dass die Variante eine große Anzahl von Mutationen aufweist." Es bestehe die Sorge, dass dies das Verhalten des Virus beeinflussen könne. Die WHO hat also noch nicht entschieden, ob sie das neue Virus als bedenkliche Variante einstufen wird oder nicht. Bisher hat die WHO vier „bedenkliche" Varianten identifiziert – Alpha, Beta, Gamma und Delta.

🔴 Kann die neue Variante klar abgegrenzt werden?

Ja. Die neue Variante ist mit einem Test relativ leicht von der derzeit vorherrschenden Delta-Variante zu unterscheiden. Im Gegensatz zu Delta hat das neue Virus eine Veränderung, die als „S-Gen-Ausfall" bekannt ist.

Info Inzwischen gibt es auf der Genomdatenbank Nextstrain eine Sequenzierungsanalyse von B.1.1.529, die die Unterschiede zeigt.

🔴 Wann wurde die neue Variante entdeckt?

Am Dienstag (23. November) haben südafrikanische Wissenschafter in Proben, die zwischen dem 14. und 16. November entnommen wurden, eine kleine Anzahl der Covid-19-Variante mit der Bezeichnung B.1.1.529 entdeckt.

Am Mittwoch sequenzierten südafrikanische Experten weitere Genome, also das Erbgut des Virus. Im Anschluss erklärten sie der südafrikanischen Regierung, sie seien besorgt über die Funde. Zudem baten sie die WHO, sich damit zu beschäftigen.

🔴 Wo wurde die neue Variante gefunden?

In Südafrika wurden bisher etwa 100 Ansteckungs-Fälle mit der neuen Variante entdeckt, die meisten davon kommen aus der bevölkerungsreichsten Provinz Gauteng. Laut Wissenschaftern deuten die Ergebnisse von Diagnose-Laboren darauf hin, dass es sich in Gauteng schnell verbreitet hat und möglicherweise auch schon in den anderen acht Provinzen Südafrikas präsent ist.

Die tägliche Infektionsrate Südafrikas hat sich zuletzt fast verdoppelt. Das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten des Landes (NICD) führt das im Gegensatz zu örtlichen Wissenschaftern aber nicht auf die neue Variante zurück.

🔴 Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Bis in welche Länder, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, sich B.1.1.529 schon überall verbreitet hat, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Lage entwickelt sich sehr dynamisch. Zudem wird nur ein kleiner Teil der Virusproben sequenziert. Es dürfte also eine große Dunkelziffer geben. Auch der Nutzen von Reisebeschränkungen ist nicht geklärt. Einige Experten hatten zuletzt vermutet, dass es schon zu spät sein könnte.

Vier Fälle der neuen Variante wurden zudem im Nachbarland Botswana aufgedeckt. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um ausländische Bürger, die im Rahmen einer diplomatischen Mission in Botswana angekommen waren und die das Land inzwischen wieder verlassen haben.

Einen Fall mit der neuen Variante gibt es auch in Hongkong. Das betrifft einen Reisenden aus Südafrika.

Auch Israel hat einen solchen Fall gemeldet. Dabei gehe es um einen Reisenden, der aus dem südostafrikanischen Malawi nach Israel zurückgekehrt sei.

Am Freitag hat Belgien einen ersten Fall mit der neuen, zunächst im südlichen Afrika festgestellten Corona-Variante B.1.1.529 registriert. Das gab der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Der belgische Premierminister Alexander De Croo kündigte zudem Reisebeschränkungen für Einreisende aus Ländern im südlichen Afrika an. Somit hat diese Virusvariante Europa erreicht.