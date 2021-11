Da schau her: Fünf Serien- und Filmtipps gegen die Lockdown-Langeweile

Innsbruck – Keine Konzerte, keine Kaffeehausbesuche, keine Kinos: Das Unterhaltungsangebot im Lockdown ist, wie wir wissen, sehr begrenzt. Spätestens am Wochenende landet man da zwangsläufig vor dem Fernseher, Laptop oder Tablet. Da man in Lockdown Nummer vier seine Must-See-Liste wahrscheinlich schon längst abgearbeitet hat, lohnt sich vielleicht ein Blick auf unsere Streaming-Tipps fürs Wochenende – von aktuellen Titeln bis zu schon etwas älteren Serien, Dokus und Filmen dürfte in dieser Fundgrube für jeden etwas dabei sein: