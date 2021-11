Österreich verliert im Davis Cup in Innsbruck gegen Serbien

Innsbruck – Österreichs Davis-Cup-Team hat beim Finalturnier in Innsbruck das erste Gruppen-Spiel gegen Serbien schon vor dem Doppel verloren. Nach einer knappen Niederlage von Gerald Melzer gegen Dusan Lajovic hatte im Anschluss wie erwartet Dennis Novak im Duell der Nummer-1-Spieler gegen Superstar Novak Djokovic nichts zu melden. Novak unterlag dem Weltranglisten-Ersten nach nicht einmal einer Stunde glatt mit 3:6,2:6.

Zuvor hatte der von ÖTV-Kapitän Stefan Koubek aufgebotene Gerald Melzer gegen den weit besser klassierten Lajovic eine starke Leistung gezeigt. Doch am Ende musste sich der 31-jährige Niederösterreicher gegen den Weltranglisten-33. nach 2:42 Stunden mit 6:7(5),6:3,5:7 beugen. Das Doppel danach war wegen der Gruppen-Arithmetik nicht bedeutungslos. Am Sonntag trifft Österreich auf Deutschland.

Melzer war trotz eines starken Auftritts sehr enttäuscht. "Für mich war es nicht so großartig, muss ich sagen. Wenn ich annähernd mein Level schon von Beginn an abrufe, dann gewinne ich die Partie in zwei Sätzen, es waren zu viele leichte Fehler, das kannst dir auf dem Level nicht leisten", meinte Melzer auf ServusTV.