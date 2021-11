St. Johann startet in das Photovoltaik-Zeitalter

Die in die Dachstruktur integrierte Photovoltaik-Anlage verfügt über 90 Module, die in Richtung Süden ausgerichtet sind. Die Anlage weist zudem einen Hybridwechselrichter mit Solarstromspeicher auf. Die Speicherkapazität beträgt 22 kWh. Dank des Speichers kann der am Tag nicht verbrauchte Strom während der Nacht verwendet werden. Damit erhöht sich der Deckungsgrad erheblich. Insgesamt bringt die Photovoltaik-Anlage einen Jahresertrag von ca. 28.000 kWh. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von sieben Einfamilienhaushalten.