Aufklärung über Covid: Politik gibt Experten den Vortritt

Innsbruck – Um wieder mehr Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen und die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter voranzutreiben, habe man Experten eingeladen. Das war der Tenor der Präsidenten der Landwirtschaftskammer und der Wirtschaftskammer, Josef Hechenberger und Christoph Walser, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Neben Hechenberger saßen dann auch der Leiter des Departements Kinder- und Jugendheilkunde, Thomas Müller, und der Leiter der Inneren Medizin I, Herbert Tilg, am Podium.