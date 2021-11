Tarrenzer Salvesenweg hat wieder seine Brücke

Die Revision der alten, aus den 50er-Jahren stammenden Brücke wäre zu aufwändig gewesen. „Schon allein technisch, weil die Stahlträger in Beton gegossen waren. Da hätte man ein eigenes Röntgen machen müssen“, so der Dorfchef. Außerdem sei es an der Zeit gewesen, die alte Brücke zu ersetzen. Dafür nahm man doch einiges an Geld in die Hand: 65.000 Euro kostet die Stahlkonstruktion mit einer Spannweite von elf Metern. „35.000 Euro erhielten wir dafür aus dem Covid-Fonds“, freut sich Rueland. Auch der TVB werde sich an der Finanzierung noch beteiligen, betont er.