16 Meter hoher Christbaum aus Kitzbühel erleuchtet den Landhausplatz

Eine Kitzbüheler Fichte wird in den kommenden Wochen am Eduard-Wallnöfer-Platz für weihnachtlichen Glanz sorgen.

„Der Christbaum am Landhausplatz stimmt auf Weihnachten, das Fest der Liebe und des Miteinanders, ein", meinte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Aussendung. „Zum wiederholten Mal fällt seine Illuminierung in eine außergewöhnliche und herausfordernde Zeit. Den Weg aus der Krise werden wir nur gemeinsam schaffen, indem wir alle einen Beitrag leisten. In diesem Sinne: Halten wir zusammen und schauen wir aufeinander."