Jugendliche flüchteten nach Treffen in Kufstein vor Polizei

Kufstein – Es war gegen 22 Uhr, als am Freitag einer Polizeistreife in Kufstein laute Musik bei einem Haus entgegenschallte. Eine Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen schienen ein wenig zu feiern. Als sie die Beamten bemerkten, suchten sie "fluchtartig das Weite", wie es in einer Aussendung hieß.