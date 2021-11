Anna Netrebko auf digitalen und analogen Bühnen

Mailand, Wien – Opernstar Anna Netrebko kann in Österreich zwar gerade nicht auf die Bühne. Omnipräsent und umtriebig ist die Austro-Russin dennoch. Und zwar multimedial: Als hätte der Superstar des Musiktheaters geahnt, dass ihre Fans in den kommenden Wochen alle Aufmerksamkeit in den eigenen vier Wänden auf sie richten können, ist Netrebko derzeit auf allen Kanälen zu sehen – von der Scala-Eröffnung im TV über die eigene Doku im Stream und ein neues Album bis hin zum eigenen Kochbuch.