243 Migranten vor Kalabrien gerettet, Baby kam während Überfahrt zur Welt

Rom – 243 Migranten, die sich an Bord eines Fischerbootes befanden, sind in der Nacht auf Sonntag im Ionischen Meer vor der Küste Kalabriens gerettet worden. An Bord hatte eine schwangere Frau aus Syrien ihre Tochter zur Welt gebracht. Die Migranten waren von der Türkei abgefahren und eine Woche lang unterwegs, bevor sie in Kalabrien ankamen, berichteten italienische Medien am Sonntag.