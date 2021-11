Wiener Austria verlängert Sturms Misere, Hartberg bezwingt den LASK

Sturms Jakob Jantscher (l.) hatte gegen Austria Lukas Mühl das Nachsehen. © HANS PUNZ

Austria Wien - Sturm Graz 2:1 (0:0)

Die Wiener Austria hat die Leidenszeit von Sturm Graz verlängert und selbst drei wichtige Punkte im Rennen um die Top sechs in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Beim 2:1 am Sonntag erzielten Muharem Huskovic (48.) und Aleksandar Jukic (76.) die Tore für die "Veilchen", Ex-Austrianer Manprit Sarkaria konnte für die eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielenden Grazer (nach Rot für den Tiroler Andreas Kuen/58.) nur verkürzen (81.).

Die Austria schob sich zwischenzeitlich auf Platz sechs, die Lage im breiten Mittelfeld der Tabelle bleibt aber völlig offen. Zwischen dem von Sturm gehaltenen dritten und dem neunten Platz liegen gerade einmal fünf Zähler. Die Grazer, deren Vorsprung auf die Austria auf vier Punkte schmolz, müssen langsam um die Meistergruppen-Qualifikation bangen. Ihre Serie siegloser Pflichtspiele wuchs auf acht an.

Die Austria wird mit einer Moralinjektion am kommenden Sonntag im Westen Wiens um die Vorherrschaft in der Stadt kämpfen, das erste Saisonduell mit Rapid endete 1:1. Für die Grazer geht das Mammutprogramm bereits am Mittwoch mit dem Nachtrag in Altach weiter.

TSV Hartberg - LASK 2:1 (0:0)

Der TSV Hartberg hat am Sonntagnachmittag in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga seinen zweiten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Gegen den LASK bescherte TSV-Stürmer Dario Tadic mit einem Doppelpack den Oststeirern drei Punkte, die damit in der Tabelle nun bei 20 Zählern halten und vor dem abschließenden Ligaspiel zwischen Ried und Rapid auf Rang sieben kletterten. Der Siegestreffer fiel dabei in der 94. Minute. Der LASK, für den Mamoudou Karamoko traf, bleibt Vorletzter.