Drei Tote bei heftigem Wintersturm in Großbritannien

Ferienhäuser im Crimson Dean Holiday Park in Hartlepool wurden von Sturm "Arwen" regelrecht in ihre Einzelteile zerlegt.

London – Mindestens drei Todesopfer, Zehntausende Haushalte ohne Strom und auf winterlichen Straßen feststeckende Fahrzeuge: Das nördliche Großbritannien ist am Wochenende von einem schweren Wintersturm getroffen worden. Wie die Behörden mitteilten, starben je ein Mann in Nordirland, in Schottland und im Nordwesten Englands durch umfallende Bäume. Die Wetterbehörde gab wegen des Sturmtiefs "Arwen" eine ungewöhnliche Warnung der Alarmstufe rot aus.