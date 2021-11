Mann in München vor S-Bahn gestoßen: Schwere Verletzungen

© Ralph Peters via www.imago-images.de

München – Ein Mann hat in München einen anderen vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen. Die Bahn überrollte den 37-Jährigen an der Haltestelle Stachus (Karlsplatz), wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.