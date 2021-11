AMS-Chef Kopf: Arbeitslosenzahlen derzeit "nicht so wild"

Wien– Am Mittwoch werden die aktuellen Arbeitslosenzahlen präsentiert – sie werden "nicht so wild" ausfallen, sagte AMS-Chef Johannes Kopf am Sonntagabend in der "ZiB 2" des ORF. "Bisher werden uns die Türen nicht eingerannt", weder bei Kurzarbeitsanträgen, noch von Arbeitsuchenden, so Kopf. Wenn der Lockdown kurz ausfällt, könnten die Umsatzeinbußen noch aufgeholt werden, ein langer Lockdown hingegen "wäre furchtbar".