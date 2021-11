Merz will „Anwalt der jungen Generation“ in Deutschland sein

Frankfurt/Main – Alle drei Bewerber für den CDU-Vorsitz haben dem Parteinachwuchs mehr Mitsprache bei der Neuaufstellung der Partei versprochen. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der noch amtierende Kanzleramtschef Helge Braun kündigten am Samstag in einem „Pitch“ der Jungen Union (JU) in Frankfurt an, Frauen und jungen Menschen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen.