Boom auf illegale Schulen wegen Coronapolitik blieb in Tirol aus

Schulbetrieb in Zeiten von Corona – kein Kinderspiel.

Wien – 7500 Schülerinnen und Schüler sind in diesem Schuljahr zum häuslichen Unterricht angemeldet, dreimal so viele wie in früheren Jahren. Der erwartete Boom bei illegalen Privatschulen von Corona-Maßnahmen-Gegnern dürfte allerdings ausgeblieben sein.