Türkis-blauer Schlagabtausch: Schallenberg attackiert FPÖ

Wien – Die geringe Impfrate in Österreich sorgt für politischen Hickhack. Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera erneut die FPÖ für Falschinformationen in der Corona-Pandemie verantwortlich gemacht. „Die österreichische Besonderheit in der Pandemie ist die Anwesenheit einer politischen Kraft im Parlament, die unverantwortlich gegen die Wissenschaft handelt und kollektive Ängste schürt“, befand Schallenberg.