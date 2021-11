Die japanische Prinzessin, die (noch) nicht Kaiserin sein darf

Tokio – Auf ihr ruhen die Hoffnungen vieler Japaner: Prinzessin Aiko. Das einzige Kind von Kaiser Naruhito und seiner Gemahlin Masako wird am 1. Dezember 20 Jahre alt – und damit volljährig. In Japan darf man ab diesem Alter Alkohol trinken, rauchen und zur Wahl gehen. Die hinter den dicken Mauern des Kaiserpalastes in Tokio lebende Aiko darf dagegen nicht nur nicht wählen, sie darf nicht einmal in der Öffentlichkeit ihre eigene Meinung äußern. Und noch eines ist ihr verwehrt: der Thron. Auf den dürfen nach dem geltenden Hofgesetz nur Männer. Doch der ältesten Erbmonarchie der Welt geht langsam der Nachwuchs aus. Ist Aiko die Rettung?