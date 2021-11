Vorarlbergs SPÖ-Klubobmann Hopfner wird „wilder" Abgeordneter

Bregenz – Vorarlbergs SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner legt den Klubvorsitz zurück und tritt aus der Partei aus. Das hat der 56-Jährige am Montag in einer Aussendung bekannt gegeben. Sein Mandat im Vorarlberger Landtag wird Hopfner hingegen behalten, wie er auf APA-Anfrage sagte. Hopfner wird damit zu einem sogenannten "wilden" Abgeordneten ohne Fraktionszugehörigkeit. Zwischen dem 56-Jährigen und der Partei war es in den vergangenen Monaten zum Zerwürfnis gekommen.